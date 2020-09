Stiri pe aceeasi tema

- Cursul leu-euro s-ar deprecia imediat in cazul in care legea privind rectificarea bugetara adoptata de Parlament cu amendamentul cresterii pensiilor cu 40% ar trece, a declarat, marti, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Realitatea Plus. "Deprecierea monedei nationale a inceput in…

- Cursul leu-euro s-ar deprecia imediat in cazul in care legea privind rectificarea bugetara adoptata de Parlament cu amendamentul cresterii pensiilor cu 40% ar trece, spune ministrul Finantelor, Florin Citu.

- „Romanii vor primi alocațiile și pensiile marite in septembrie. Majorarea pensiilor este cea mai mare de pana acum. Am facut un efort in cazul pensionarilor. PSD in perioada de creștere economica a crescut punctul de pensie cu 16, noi in pandemie am crescut-o cu 170 de lei. Pentru alocații…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a declarat luni seara, la Realitatea Plus, ca majorarea alocațiilor pentru copii se va face in jur de 15%, urmand ca la 1 ianuarie sa urmeze o alta creștere, potrivit Hotnews. ”Legea o vom aplica și vom crește alocațiile incepand cu 1 august. Procentul de creștere…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat majorarea alocațiilor pentru copii „in jur de 15%”. Florin Cițu a declarat luni la Realitatea Plus ca, in opinia sa, legea care prevede dublarea alocațiilor pentru copii este una populista și neconstituționala, care a fost aprobata dupa ce a fost aprobat…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța majorarea alocațiilor pentru copii in jur de 15%, urmand ca la 1 ianuarie sa urmeze o alta creștere. Florin Cițu a declarat luni la Realitatea Plus ca, in opinia sa, legea care prevede dublarea alocațiilor pentru copii este una populista și neconstituționala,…

- Bugetul Romaniei nu are in prezent prevazute resurse financiare pentru dublarea alocatiilor, iar Guvernul nu va taia din banii de la investitii pentru a putea implementa aceasta lege, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Problema pe care am identificat-o este ca aceasta lege…

- PSD a transmis miercuri ca legea carantinarii și izolarii, aflata in Camera Deputaților, va fi votata astazi. La ora transmiterii acestei știri, in Comisia Juridica a Camerei Deputaților au loc dezbateri cu ONG-urile pe tema proiectului guvernamental. Nu este inca foarte clar daca va fi un vot doar…