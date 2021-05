Stiri pe aceeasi tema

- Legea promulgata in martie de președintele Klaus Iohannis care le da posibilitatea evazioniștilor fiscali sa scape de inchisoare daca platesc prejudiciul și o serie de penalizari il deranjeaza pe premier. Florin Cițu va pune pe masa coaliției posibilitatea inițierii unui proiect care sa corecteze legea…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care pune in acord Codul de procedura penala cu decizia CCR și care prevede ca instanța de judecata trebuie sa pronunțe hotararea in cel mult 120 de zile de la incheierea dezbaterilor. De asemenea, motivarea deciziei trebuie sa fie publicata in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala pana la 100.000 de euro…

- Parlamentul a aprobat in lectura finala proiectul de modificare a Codului muncii, Legii salarizarii și Legii salarizarii in sectorul bugetar pentru a motiva salariații care muncesc in condiții cu risc sporit pentru sanatate. Proiectul prevede ca, pentru munca prestata in condiții cu risc sporit pentru…

