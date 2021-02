Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca problema eliminarii pensiilor speciale va fi rezolvata odata cu implementarea reformei intregului sistem al pensiilor, mentionand ca in acest moment Guvernul nu are o decizie si "totul este in Parlament".



"Am avut o lege privind eliminarea pensiilor speciale care a picat la Curtea Constitutionala. Deja sunt trei care au picat acolo. Eu cred ca vom rezolva problema pensiilor speciale atunci cand vom implementa si aceasta reforma a pensiilor. Noi am spus si avem si in programul de guvernare pensii bazate pe contributivitate. Mergem in aceasta…