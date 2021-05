Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu s-a declarat multumit, joi seara, de toti ministrii si a negat ca ar exista neintelegeri in coalitia de guvernare. El a fost intrebat, la Digi 24, daca "scartaie" coalitia de guvernare. "In niciun caz. (...) Bineinteles ca este o coalitie in care sunt diferite obiective, dar aceleasi…

- Premierul Florin Citu s-a declarat multumit, joi seara, de toti ministrii si a negat ca ar exista neintelegeri in coalitia de guvernare, potrivit agerpres.ro. El a fost intrebat, la Digi 24, daca "scartaie" coalitia de guvernare. "In niciun caz. (...) Bineinteles ca este o coalitie…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca nu ia in calcul remanieri in acest moment, desi in ultimele zile au aparut zvonuri privind eventuale schimbari ale unor miniștri USR PLUS, printre cei vizați fiind ministrul Economiei, Claudiu Nasui. „Nu, nu iau in calcul o remaniere in acest moment”, a raspuns Florin…

- Ministrul Claudiu Nasui cere amanarea dezbaterilor din Parlament pe proiectul Legii 5G, pentru care coaliția de guvernare a cerut adoptarea de urgența. Premierul Florin Cițu nu știa de demersul ministrului din cabinetul sau și a declarat ca este “surprins” ca Nasui a procedat astfel. Ministerul Economiei,…

- Premierul Florin Cîțu a insistat, în declarația data sâmbata, pe tema deciziei S&P privind România, pe faptul ca actuala coaliție de guvernare este condusa de PNL, are premier liberal și un program de guvernare liberal. Intervenția vine pe fondul unui conflict în…

- ​La nici patru luni de la preluarea puterii, tensiunea pare sa creasca pe zi ce trece în Coaliția de Guvernare. Vicepremierul USR-PLUS Dan Barna vine astazi la interviurile HotNews LIVE pentru a explica care este relația cu PNL, cu premierul Florin Cîțu, și daca ministrul Sanatații, Vlad…

- ​Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat ca îsi doreste o continuitate pentru 8 ani a actualei coalitii de guvernare, el adaugând ca este exclusa posibilitatea ca parlamentarii UDMR sa sustina vreo motiune de cenzura în urmatorii patru ani."Eu, când am…