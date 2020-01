Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul PNL a venit prea tarziu pentru interesele ExxonMobil, care erau deja pe punct de plecare, iar decizia acestora de apleca din Romania nu ne bucura, a declarat marti seara ministrul Finantelor, Florin Citu, potrivit Agerpres.Intrebat despre negocierile dintre ExxonMobil si Lukoil privind…

- Guvernul PNL a venit prea tarziu pentru interesele ExxonMobil, care erau deja pe punct de plecare, iar decizia acestora de apleca din Romania nu ne bucura, a declarat marti seara ministrul Finantelor, Florin Citu.

- Intrebat despre negocierile dintre ExxonMobil si Lukoil privind vanzarea participatiei in blocul Neptun Deep din Marea Neagra, Citu a raspuns ca nu are aceasta informatie, dar este public faptul ca Exxon vrea sa iasa din Romania."Nu stiu daca este asa. Eu n-am aceasta informatie.(...) La…

- Premierul Ludovic Orban spunea, la sfarșitul lui 2019, ca nu știe nimic despre ce intenționeaza americanii de la ExxonMobil sa faca cu perimetrul petrolifer Neptun Deep din Marea Neagra. Ceea ce nu știa premierul Romaniei a aflat chiar azi. Americanii negociaza cu rusii de la Lukoil si cu polonezii…

- Ministrul Finanțelor anunța o “revizuire completa” a sistemului de pensii și contributii mai mari la Pilonul II. Cițu: “Sper ca nu e prea tarziu” Sistemul de pensii din Romania are nevoie de o revizuire completa, care sa se concentreze asupra contributiilor si fondurilor private…

- Guvernul le-a transmis reprezentanților Exxon Mobil in Romania deschiderea sa pentru sprijinirea continuarii investiției in proiectul exploatarii offshore de gaze naturale din Marea Neagra, a declarat vineri premierul Ludovic Orban, in cadrul unei conferințe, conform Mediafax.Citește și: Decizie…

- Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, ii da ponturi ministrului Finanțelor, Florin Cițu. Caramitru a publicat o lista cu masuri urgente prin care se pot aduce bani la bugetul de stat. Asta in condițiile in care Romania risca sa depașeasca ținta de deficit."Guvernul are…

- Viorica Dancila l-a acuzat joi pe ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, care a vorbit despre o contabilitate dubla la buget, ca încearca sa justifice o viitoare politica de austeritate invocând „greaua moștenire”.Liberalii „vin cu o politica de austeritate și…