Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica a reacționat dupa ce CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. „Nu putem face o comparație, noi ne-am calificat in prelungiri la Banja Luka, cu un public apasator. Era diferența mare,…

- In preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, marți, 5 iulie, de la ora 19:00, pe stadionul „Republican” din Erevan, arena cu o capacitate de 15.000 de locuri, vine CFR Cluj, campioana Romaniei.

- Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, susține ca Piunik Erevan e o echipa buna, care ar fi in play-off in Romania, insa realitatea spune ca valoarea lotului armenilor e de locul 13 in actuala Liga 1, cel mai bine cotat fotbalist al lor n-ar prinde Top 150 in campionatul nostru. Pyunik Erevan - CFR Cluj,…

- Pyunik Erevan - CFR Cluj, prima manșa a turului I preliminar din Liga Campionilor, se joaca marți, de la ora 19:00. Meciul poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și este televizat pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Returul dintre CFR Cluj și FC Pyunik Erevan este programat miercuri, 13 iulie, de la ora…

- De ce nu a putut o femeie din Campeni, care ar fi furat bani dintr-o geanta, sa se bucure de prada. Ce s-a intamplat O femeie din Campeni este cercetata pentru furt dupa ce ar fi sustras o geanta, dintr-o mașina. Deși a reușit sa fure geanta din mașina, aceasta nu s-a bucurat foarte mult de prada. …

- CSM București a mai ratat un sezon in Liga Campionilor, pierzand calificarea in Final Four cu danezele de la Esbjerg. Dupa infrangerea cu 25-26 in turul de la București, campioana Romaniei a scos in deplasare un egal in ultima secunda, 27-27, rezultat care o lasa in afara competiției. In 2018 s-a calificat…

- In urma cu 13 ani pleca intr-o alta lume celebrul solist de muzica populara Ion Dolanescu. Cei doi fii ai artistului nu s-au impacat nici pana astazi. Atat Dragoș, cat și Ionuț, nu vor sa faca un prim pas spre reconciliere. Situația este și astazi la fel de tensionata ca acum 13 ani. Dragoș Dolanescu…

- Cei de la U-BT Cluj spun ca vor sa caștige campionatul in Romania, apoi sa revina in Liga Campionilor, in elita competiției, pentru a nu ramane doar cu amintirile memorabile de pana acum. U-BT Cluj și Romania au ramas cu ideea ca se poate și in baschetul masculin. ...