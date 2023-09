Cioloș: PNL-iștii parcă sunt hipnotizați de PSD-iști și le acoperă toate măgăriile. Nu e întâmplător că PSD încearcă să întârzie PNRR Fostul premier Dacian Cioloș, acum europarlamentar REPER, a declarat duminica, pentru B1 TV , ca PNL numai partid liberal nu e, de vreme ce acopera toate „magariile” facute de PSD cu taxarea și suprataxarea celor care muncesc cinstit. El a mai afirmat ca sunt PNL-iști care vor sa „puna capat acestei mascarade”, dar deocamdata „vorbesc doar pe la colțuri”. Cioloș a vorbit și despre șansele Opoziției de a trece o moțiune de cenzura, punctand ca nu ia in calcul partidul AUR atunci cand se refera la Opoziție. „Mai trebuie sa spunem și ca PSD e ținut la putere de PNL, un partid care-și spune ”partid… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

