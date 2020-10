Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, ca exista o intarziere de 12 ore in raportarile cazurilor noi de coronavirus si ca autoritatile au incercat sa reintroduca altfel datele in sistemul STS, dar serviciul de telecomunicatii speciale a refuzat acest lucru: "Din informatiile pe care…

- "Din informațiile pe care le am, au incercat sa reintroduca in sistemul STS altfel raportarile, dar STS a declinat aceasta intenție, pentru ca nu poate sa modifice softurile necesare. Este o intarziere de 12 ore in raportari. Ați vazut, sambata și duminica au putut, dar apoi, marți, miercuri, nu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in prezent, este "un dezastru" ceea ce se intampla in agricultura, productia de anul acesta fiind "la jumatate" la toate produsele cu care Romania se clasa in fruntea Europei in ultimii trei ani, iar cei mai multi dintre fermieri nu au bani sa reinfiinteze…

- Marcel Ciolacu, sustine ca dupa sedinta in care nu s-a intrunit cvorum pentru a fi votata motiunea de cenzura „s-au limpezit apele in Parlament” si ca in Segislativ „nu mai exista gri, ci doar alb si negru”. Ciolacu afirma ca PNL are majoritate in Parlament si ureaza succes liberalilor „la putere”.…

- Guvernul Orban are zilele numarate. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban se va vota la sfarșitul acestei luni. „Moțiunea de cenzura se va vota luni – 31 august! Guvernul Orban trebuie sa plece!!!”,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, considera ca acest Congres al PSD este un moment de raspantie și arata ca PSD are capacitatea de a se adapta. Ciolacu a explicat ca azi noapte nu a avut somn și a citit editorialul lui Ion Cristoiu dandu-i dreptate in tot ceea ce a spus despre PSD.Citește…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a facut declarații luni, dupa ce PSD a depus, in parlament, moțiunea de cenzura și a ratat ocazia de a lansa un atac la președintele Klaus Iohannis."Noi ne-am facut datoria, am depus moțiunea de cenzura. urmeaza, la ora 19, conform regulamentului,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban. Sigur pe el, Ciolacu declara in aceeași zi ca moțiunea va trece cu 250 de voturi. Surse politice susțin ca afirmația lui Ciolacu este una adevarata, iar moțiunea, chiar daca nu va strange…