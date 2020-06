Ciolacu și Iohannis au bătut palma? Liderul PSD aruncă informația momentului In acest context, liderul interimar al PSD, clarifica situația. Intrebat daca are un plan de rasturnare a Guvernului Orban in toamna, impreuna cu șeful statului, Ciolacu a raspuns ironic. "Pana acum am fost acuzat ca PSD nu depune motiune de cenzura. Acum cand am anuntat ca depun motiunea, cand - asta e treaba opozitiei - incercam sa creionam o majoritate totusi, pentru ca PSD singur nu are aceasta majoritate, sunt acuzat ca m-am inteles cu Iohannis ca sa-l dau jos” a spus Ciolacu. Totodata, acesta face apel la cei care raspandesc astfel de informații sa fie conștienți de faptul ca orice decizie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

