- „UDMR a facut o greșeala, mutand in presa discuțiile pe care le-am avut in trei, respectiv intre liderii PSD, UDMR și PNL. Discuția nu trebuia transferata in spațiul public. Daca au vrut sa transfere in media, sperand ca o sa-mi influențeze decizia…e o greșeala de abordare”, a comentat Marcel Ciolacu,…

- Discutiile vin pe fondul unor disensiuni in Coalitie. Mai exact,s e pare ca in prezent au loc negocieri intense pe functiile-cheie din viitorul cabinet pe care Ciolacu il va conduce dupa rotativa de la finalul acestei luni.Pe surse au aparut insa informatii ca UDMR ar urma sa iasa de la guvernare daca…

- Rotativa guvernamentala, in forma semnata, nu ne priveste, iar pozitia mea este de ministru pentru un mandat de patru ani, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. „Pozitia mea este de ministru pe patru ani. Asa am venit in 2020, in decembrie, si pana acum…

- Formațiunea UDMR iese de la guvernare, daca in noul guvern va pierde Ministerul Mediului, au avertizat surse din cadrul UDMR. Aceasta intenție a fost confirmata de Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, intr-o intervenție telefonica, marți dimineața, la postul Digi 24. „Nu este o amenințare, nu este…

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond (FOTO) a declarat luni, despre faptul ca PNL vrea sa ia Ministerul Mediului detinut in prezent de Tanczos Barna, la rotatia premierilor de la sfarsitul lunii, ca a aflat astazi oficial, pana acum a fost pe surse. Nu suntem de acord, a precizat deputatul, el aratand…

- Discutiile dintre liderul rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au incheiat luni dupa aproape patru ore si jumatate, dar vor fi reluate marti in format extins, au anuntat agentiile de presa rusesti. In acest timp, Casa Alba si-a exprimat scepticismul in legatura cu presupusul plan de…