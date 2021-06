Stiri pe aceeasi tema

- „Problema nu este ca aceste companii au fost platite in calitate de consultanti. Nu, nu sunt consultanti. Aceste companii sunt in conflict de interese. Este o infractiune ceea ce se intampla in acest moment in ministerul domnului Ghinea si presupun cu buna stiinta a domnului Ghinea. Nu a existat niciodata…

- Intrebat daca PSD se va alia cu AUR in depunerea motiunii de cenzura si daca formatiunea extremista a devenit frecventabila pentru PSD, Dincu a raspuns: „Noi nu facem coalitii politice, nu am facut nici coalitii electorale, nici politice, cu AUR. Acest partid insa are si el dreptul de a primi sansa…

- PSD a transmis luni ca este in interesul Romaniei ca reprezentantii Guvernului sa colaboreze pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, anuntand ca social-democratii au reinnoit oferta de a pune la dispozitie toti specialistii si expertii partidului care sa se implice pentru ca tara noastra…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica seara, la Antena 3, ca in convorbirea telefonica avuta recent cu premierul Florin Citu au stabilit ca astazi, 17 mai, vor decide data si locul in care va avea loc intalnirea pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Ciolacu a precizat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca guvernantii, in loc sa "crape de ingamfare și autosuficiența", ar face bine sa puna capul in pamant de rușine și sa refaca urgent Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, propune modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența, cerand Guvernului sa refaca strategia de atragere a fondurilor europene disponibile la acest capitol. “In loc sa crape de ingamfare și autosuficiența, guvernanții ar face bine sa puna capul…

- In loc sa crape de ingamfare și autosuficiența, guvernanții ar face bine sa puna capul in pamant de rușine și sa refaca urgent Planul Național de Redresare și Reziliența, spune Marcel Ciolacu: „Daca vreți sa treceți vreodata de filtrul Comisiei, puneți mana și copiați masurile acestea”. „In…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania ar trebui sa adopte modelul francez in ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat in Parlament, a explicat Ciolacu in urma unei intalniri cu ambasadorul