- In Romania Normala a lui Ioahnnis și Cițu, romanii sunt iar pedepsiți pentru ca liberalii sa-și rezolve razboiul pentru putere, acuza liderul PSD, Marcel Ciolacu: „Carnetul de partid de la PNL a devenit...

- „In Romania aflata in plin val patru al pandemiei, președintele participa la sindrofii pretențioase și ii invita pe romanii ingroziți de teama facturilor la energie sa joace golf.Celalalt inconștient, premierul dornic sa se inscauneze șef la PNL, merge pe furiș la mare, sa se pozeze singur, pe o plaja…

- Politia italiana a identificat o retea care vindea certificate sanitare Covid-19 false, patru persoane fiind cercetate, printre care doi minori, pentru administrarea a 32 de canale de Telegram pe care vindeau online aceste documente necesare în Italia pentru accesul în restaurante, cinematografe…

- Certificatul de vaccinare a devenit o noua realitate in statele europene care se confrunta cu al patrulea val al pandemiei de Covid-19, accelerat de tulpina Delta, mult mai contagioasa. Tot mai multe țari, precum Franța, Italia, Grecia sau Austria, impun ca accesul la teatre, restaurante, cinematografe…

- Persoanele care au suspiciuni sau simptome au posibilitatea sa iși faca testul rapid Covid-19 gratuit, in farmaciile Help Net. Pacienții pot beneficia de testare gratuita in 5 farmacii Help Net, urmand ca serviciul sa se extinda pe masura ce procedurile de autorizare se finalizeaza: Help Net 71 Bd.…

- Premier League continua sa sondeze posibilitatea de a solicita un certificat COVID-19 la intrarea fanilor pe stadioane in sezonul viitor, chiar daca guvernul britanic nu planuieste obligativitatea unui asemenea demers, transmite DPA. Certificatul, o dovada a vaccinarii cu ambele doze, un test…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a spus, marți, dupa ședința de Guvern, ca certificatele COVID, in baza carora romanii pot merge in afara țarii, ar putea fi folosite și pentru ca oamenii sa mearga la nunți. "In paralel cu certificatul a fost creata de STS o platforma de verificare a codurilor…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a anunțat adresa site-ului de pe care va putea fi descarcat certificatul digital european privind COVID, document care va facilita calatoria in spațiul european. Certificatul va deveni funcțional de la 1 iulie. Acesta va avea un cod QR,…