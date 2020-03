Ciocarlia - Bülbüler, o asezare dobrogeana tatareasca Comuna se afla la 16 km S E de Medgidia, fiind formata din doua sate. Denumirea provine de la cuvintele turcesti, "buiuk" mare; "buuml;lbuuml;l" ndash; privighetoare, pentru Ciocirlia de Jos, iar pentru Ciocarlia de Sus, de la cuvintele turcesti, "kuciuk" mic si "buuml;lbuuml;l" privighetoare. Pe la 1850, prima asezare amintita, se numea Eski Buuml;lbuuml;l eski vechiul , fiind locuita de tatari, iar cea de a doua localitate, a mai purtat si denumirea de E ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

