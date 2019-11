Cinematografe păzite de poliție pentru proiecțiile unui film de dragoste gay Premiera unui film despre doi dansatori care se indragostesc a fost intampinata cu proteste homofobe in Georgia, informeaza DPA, citata de Agerpres. Douazeci si sapte de persoane au fost arestate in capitala Tbilisi si doi politisti au fost raniti in timp ce pazeau cinematograful unde rula drama "Si apoi am dansat", a precizat vineri seara […] Post-ul Cinematografe pazite de poliție pentru proiecțiile unui film de dragoste gay apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

