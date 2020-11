Cine sunt parinții Kamalei Harris Kamala Harris a caștigat alegerile prezidențiale in SUA alaturi de Joe Biden. Va deveni astfel primul Vice-Președinte femeie de culoare in istorie. Pe parcursul campaniei, a vorbit adesea despre familia ei birasiala și parinții imigranți. „Cea mai responsabila pentru prezența mea astazi aici este mama mea, Shyamala Gopalan Harris. „Cand a venit aici din India, la varsta de 19 ani, poate ca nu și-a imaginat acest moment. Dar a crezut atat de puternic intr-o America in care un astfel de moment este posibil”, a spus Kamala Harris in timpul discursului de victorie.…