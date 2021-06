Cine se teme de moțiunea PSD? Social democrații au scos din nou moțiunea de cenzura pe taraba. Sunt optimiști, spun ca va trece. In fond, este dreptul lor sa fie bucuroși și sa iși faca planuri. Prognozele analiștilor sunt foarte rezervate insa și duc la un eșec al acesteia. Cele trei partide ale coaliției de guvernare nu sunt deloc ingrijorate. Și-au […] The post Cine se teme de moțiunea PSD? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

