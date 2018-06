Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au despartit, potrivit unor surse citate de cancan.ro. Cei doi nu mai formeaza un cuplu, lucru confirmat inclusiv de faptul ca pe conturile personal de socializare nu au mai postat, de ceva timp, nicio fotografie in care apar impreuna. Bianca Dragușanu…

- Bianca Dragușanu a spus lucrurilor pe nume referitor la fiica sa. Dupa ce toata lumea și-a dat cu parerea ca micuța seamana ba cu ea, ba cu Victor Slav, vedeta a facut lumina. Bianca Dragușanu formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune Victor Slav , cu care a și fost casatorita pentru o scurta…

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018: "Bravo,ai stil a fost cea mai frumoasa experiența din viața mea! Acolo am invațat foarte multe și pentru asta le mulțumesc!Le mulțumesc pentru ca mi-au oferit șansa de a participa și in acest sezon .Va mulțumesc și voua pentru mesaje și pentru voturi !Sunteți cei mai…

- Victor Slav s-a afișat in fața prietenilor sai virtuali alaturi de partenera lui de viața, Bianca Dragușanu. Fanii, care abia așteptau sa-i vada impreuna, au reacționat pe masura. Prezentatorul de televiziune Victor Slav și-a luat admiratorii prin surprindere joi. A publicat, pe contul sau de socializare,…

- Gabriela Cristea și-a adus fetița la prima emisie “Te iubesc de nu te vezi”. Victoria i-a cucerit pe toți cei prezenți in platou, atunci cand a aparut. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj. “Victoria a venit sa o sustina pe mami la prima emisie “Te iubesc…

- Fotografia cantaretului roman Cristi Nistor a fost folosita de trollii apropiati oligarhului Topa pe un profil fals de Facebook pentru a-i creste capitalul de imagine candidatului Platformei DA pentru Primaria Capitalei, Andrei Nastase.

- Prezentatorul de televiziune Victor Slav a petrecut weekend-ul in compania fiicei sale, Sofia Natalia, care este pe zi ce trece mai simpatica. Victor Slav are o fetița frumoasa foc, Sofia Natalia , din povestea de iubire pe care o traiește cu Bianca Dragușanu . Prezentatorul de televiziune a profitat…

- Bianca Dragușanu a povestit ce i se intampla unei fetițe adolescente, care este cea mai mica prietena a ei. Relația dintre fetița și vedeta nu este privita deloc cu ochi buni de diriginta copilei. Bianca Dragușanu, partenera de viața a lui Victor Slav , are o prietena in varsta de doar 14 ani. La emisiunea…