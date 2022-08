Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții politraumatizați din accidentul rutier din Bulgaria se mențin in stare grava, in acest moment fiind stabili din punct de vedere al funcțiilor vitale, anunța Spitalului Clinic de Urgența București - Floreasca.

- Zece romani salvați din accidentul de autocar din Bulgaria au ajuns acasa, in noaptea de sambata spre duminica. In accidentul de la Veliko Tirnovo au murit patru oameni iar alți noua au fost raniți. Dintre cei patru care au murit, trei erau cetațeni romani. The post Zece romani salvați din accidentul…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit mai multi cetateni romani, iar altii au fost raniti, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala victimelor. De asemenea, el a precizat ca elicoptere SMURD se deplaseaza spre…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, referitor la recentul accident rutier din Bulgaria, in care au murit patru romani, ca instituțiile statului sunt pregatite sa ofere sprijin cetațenilor romanilor indiferent unde s-ar afla și ca un elicopter SMURD și o echipa de medici de la spitalul Floreasca din…

- UPDATE – Patru romani au murit in urma accidentului rutier petrecut azi-noapte in Bulgaria, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta. In autocar se aflau 25 de pasageri, dintre care sapte cetateni turci, iar restul romani. Conform datelor preliminare, noua pasageri au fost raniti si sunt internati…

- O femeie a decedat, iar șoferul mașinii in care se afla pasagera a fost preluat de un elicopter SMURD. Tragedia a avut loc pe DN 1 B, la Sahateni. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre Mizil, de catre un șofer in varsta de 57 de ani, din Prahova,…

- Un moldovean a murit in urma unui teribil accident rutier produs in Bulgaria. Totul s-a intamplat dupa ce doua camioane s-au ciocnit frontal. Potrivit presei locale, moldoveanul era șoferul unui comion și nu a reușit sa iasa din vehicul.

- UPDATE Din pacate, și al cincilea ocupant a decedat. Barbatul era internat la un spital din București. *Știre inițiala* Patru barbați din Buzau și-au pierdut viața in cumplitul accident produs ieri pe DN 2 E 85 la Sinești. Ei se aflau intr-unul dintre cele trei autoturisme implicate in evenimentul…