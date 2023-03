Fostul presedinte american Donald Trump, care si-a anuntat candidatura in scrutinul prezidential din 2024, a fost pus sub acuzare de o instanta judiciara din orasul New York intr-un caz privind plati ilegale facute in campania electorala din 2016. Este vorba despre plați facute catre fosta actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels.

