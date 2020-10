Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Nahmany a fost mereu o femeie cu forme voluptoase, insa au existat mai mereu compelxe cu privire la greutaa ei. Vedeta și-a pus ambiția și a reușit sa scape de peste 20 de kilograme, fara intervențșia medicului, insa.

- Alina Ceușan a nascut la jumatate lunii septembrie, anul acesta. Ambițioasa, frumoasa vloggerița a reușit sa slabeasca la scurt timp dupa ce l-a adus pe lume pe baiețelul ei, Rock. Vedeta a povestit ca ajunsese sa cantareasca cu aproape 20 de kilograme in plus!

- Ion Cristoiu, fara niciun fel de discuție, este unul din cei mai importanți junraliști romani. Este din garda veche, cum s-ar spune. Cu toate astea, la inceputul anilor 90 celebrulș jurnalist avea o porecla, cel puțin ciudata, I se spunea Ardei gras. Secretul lui Ion Cristoiu In vremea tinereții sale,…

- Oana Roman a reușit sa slabeasca, iar acum le marturisește fanilor cum a reușit sa faca schimbarea. Vedeta le vine in ajutor doamnelor și domnișoarelor mai plinuțe care se straduiesc sa-i ia exemplul și sa-și schimbe viața. Cum a reușit sa slabeasca Oana Roman? Toate doamnele vor sa incerce asta acum…

- Oana Roman s-a pus pe slabit și a reușit sa dea jos 10 kilograme in cateva luni. Vedeta nu a apelat la diete faimoase, ci la una inventata chiar de ea. Iar rezultatele sunt spectaculoase. Dupa mulți ani in care a fost criticata pentru silueta ei, Oana Roman a uimit pe toata lumea cu ultimele sale apariții.…

- Emotia neprevazutului caracterizeaza editiile acestui sezon, inregistrat in conditii speciale. Iuliana Tudor ne invita sa urmarim un sezon "de linia intai", din 11 octombrie, in fiecare duminica seara, la TVR 1. 2020 este un an atipic. Un an dificil pentru toata lumea. Un an in care am fost nevoiti…

- Frankfurter Allgemeine Zeitung: Pentru cartile de istorie: Cum a devenit un german primar in Romania. FAZ noteaza ca in 2003, cand s-a mutat in Timisoara, Dominic Samuel Fritz nu stia o boaba romaneste. Acum este primarul orasului. Cum a reusit? "Ati scris istorie", le-a strigat primarul nou ales sustinatorilor…

- Puțini jucatori din naționala mai lucrasera cu Mirel Radoi, doar aceia pe care el i-a avut și la „tineret”. Cei care nu s-au mai antrenat sub comanda lui au ramas impresionați: „Chiar e foarte tare! E corect, direct și foarte curajos!”. Radoi a debutat cu un rezultat slab, 1-1 acasa cu Irlanda de Nord,…