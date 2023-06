Cine e românul care a murit înecat în Grecia. Era în vacanță în Lefkada Tragedie in vacanța. Un roman a murit inecat in Grecia, in stațiunea Lefkada. Barbatul in varsta de 50 de ani nu a ținut cont de avertizarile salvamarilor și a intrat in apa marii chiar daca aceasta era foarte agitata. Cine e romanul care a murit inecat in Lefkada. Tragedie in vacanța. Un roman a murit […] The post Cine e romanul care a murit inecat in Grecia. Era in vacanța in Lefkada appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

