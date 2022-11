Cine a uitat proverbul despre pomul lăudat… George Marin … și l-ar fi putut reaminti privind meciul de la Boldești, in care erau așteptari mai mari de la o confruntare dintre o echipa gazda bine poziționata in clasament și liderul competiției. S-a luptat mult, s-a luptat in mare parte a timpului la mijlocul terenului, au fost multe mingi trimise aiurea sau la adversar. Ca a ajutat puțin și terenul la aceste neplacute greșeli, o fi ajutat. Dar terenul nu a avut nicio vina ca ambiția presupusa cu care se joaca un derbi s-a vazut destul de rar. La fel de rar s-au vazut și fazele de poarta. Prima parte nu a oferit decat doua ocazii de gol absolut… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Politehnica Iasi - Metaloglobus Bucuresti 1-0 (0-0), in etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal. Poli: Jankov – Martac, Lica, Plamada, Finica ("56 Ciaun) – Del Priore ("78 Tincu), Telcean ("46 Fr. Cristea), Marchioni – Bujor ("46 Anton), Hlistei, Hunte ("60 Plohotniuk). Antrenori: Mugurel Cornateanu si…

- REȘIȚA – CSM Reșița a obținut vineri, 7 octombrie, doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, in deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, in etapa a VII-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! Velcota a marcat golul rosso-nerilor in minutul 70, printr-un șut de la marginea careului de 16 metri, dupa ce Andrei Mura,…

- CARAȘ-SEVERIN – FC Progresul Ezeriș a caștigat vineri, 7 octombrie, cu scorul de 1-0, partida cu CS Gilortul Targu Carbunești, in etapa a VII-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Ezerișul a spart „gheața” ș a obținut astfel prima victorie din campionat, chiar in fața liderului! Singurul gol al partidei a fost…

- Stadion: Flacara (Moreni – Dambovita). Flacara Moreni: Bg. Ștefan – Gab. Ilie, Eug. Matei, Cernea (cpt.), Baltareț, Negrea, V. Virtej, Dragan, Bg. Oancea, Niculaescu, IliescuRezerve: Pandalache – Oaie, Mița, Al. Neacșu, Fl. Nicolae, M. Vasile, Ad. Predescu, Andr. Ionescu, PrundaruAntrenor: Gabriel Paraschiv…

- Farul și FCSB se dueleaza de la 22:00, in derby-ul etapei a 8-a din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. Rezultatele și programul etapei a 8-a Farul - FCSB, liveTEXT de la 22:00 Click AICI pentru live + statistici Farul - FCSB, echipe probabile…

- Un fenomen frapant care se petrece astazi este ceea ce as numi proliferarea prefabricatelor. Nu e ceva nou, dar devine tot mai accentuat si, pentru cine tine la expresivitatea limbii, tot mai suparator. Spun „prefabricate" pentru ca e vorba de cuvinte si formule luate de-a gata si puse uneori in cele…