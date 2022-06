Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a declanșat, marți dimineața, in Romania, cea mai mare operațiune de la inființare. Sute de procurori, polițiști și jandarmi fac percheziții la nu mai puțin de 160 de adrese, in incercarea de a destructura o rețea banuita de fraude cu fonduri europene.…

- VEST – Sau cel putin asa catalogheaza cei de la ADR VEST perchezitiile procurorilor Parchetului European care au cerut documentele privind anumite finantari din banii UE. Desi Codruta Kovesi nu prea le are, asa, cu vizitele de curtoazie… Operațiune de amploare a procurorilor de la Parchetul European…

- Astazi, 28 iunie 2022, a avut loc la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) din Timișoara, vizita reprezentanților Parchetului European. Scopul acestei vizite a fost acela de a identifica și obține documente privind finanțarea din fonduri europene a șase societați comerciale,…

- Anchetatori ai Parchetului European (EPPO) au descins, in aceasta dimineața la sediul ADR 5 Vest din Timișoara in cadrul unei ample anchete care vizeaza fraudarea de fonduri europene. Conform primelor informații, investigația este legata de o adevarata rețea de firme care erau inființate avand acționari…

- Cincisprezece locatii din Bucuresti, Gorj, Giurgiu si zona Deltei Dunarii au fost perchezitionate pe 24 mai la cererea Parchetului European EPPO , in cadrul unei anchete in desfasurare cu privire la prezumtive fraude cu fonduri europene, cu prejudicii de peste 3 milioane de euro, informeaza un comunicat…

- Anchetatorii din cadrul DNA Timișoara au descins in aceasta dimineața la sediul primariei din comuna Giroc. „Vizita” vine in condițiile in care ieri iordanianul Mueen Al Shawish a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de dare de mita. Acesta este acuzat de procurorii DNA ca a oferit…

- DIICOT a finalizat dosarul furturilor de motorina din depoul CFR Timișoara. prin trimiterea in judecata a 93 inculpati, pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual in forma continuata, uz de fals in forma continuata, delapidare cu consecințe deosebit…

