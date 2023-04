Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol i-a surprins pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu atunci cand a anunțat ce amuleta a pregatit, in ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 12 aprilie 2023.

- In ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am putut s-o cunoaștem pe Catalina Nicoleta Ionița, o concurenta ce i-a impresionat pe Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea cu emoționantele confesiuni pe care le-a facut despre viața ei.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, este una plina de surprize. Ce proba au primit jurații de data aceasta. Jocul de amuleta a incins spiritele. Cine va alege caștigatorul. S-a lasat cu un mic conflict intre Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

- Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu au concurat aseara, la jocul de amuleta, cu un alt adversar care a caștigat competiția Chefi la cuțite. Chef Munti, cel care a luat trofeul sezonului șase al show-ului culinar, a intrat in arena amuletei, participand la cea mai apriga lupta culinara…

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și nou intratul Ștefan Popescu s-au intrecut pentru prima amuleta pusa la bataie de Gina Pistol. Speak a fost cel care a trebuit sa decida cine este caștigatorul amuletei.

- Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a adus pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu o schimbare importanta atunci cand a venit vorba despre jocul de amuleta. Chefilor nu le-a venit sa creada ce au gasit la bancul de lucru. Gina Pistol le-a dat o veste neașteptata.

- Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a debutat in forța și promite sa aduca rețete savuroase, povești de viața uluitoare, concurenți din toate colțurile lumii și reguli noi la lupta pentru amuleta! Inca de la inceput, Catalin Scarlatescu a propus un pariu pentru Sorin Bontea și Florin Dumitrescu,…

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…