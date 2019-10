Cinci unităţi şcolare din Craiova pierd titulatura de colegiu Cinci unitati scolare pierd titlul de colegiu. Retrogradarea acestora s-a facut prin ordin de ministru emis in luna august de Ministerul Educatiei Nationale. Decizia a implicat rezultatele la examenele nationale. Modificarea titulaturii intervine chiar din acest an scolar. Prin aceste modificari se trece din nou la aprobarea retelei scolare. De asemenea, o modificare apare si la un alt colegiu, care pierde din titulatura numele „national“. Modificarea denumirilor colegiilor din Craiova se va face in sedinta de Consiliu Local de joi, 31 octombrie. Deciziile apartin Ministerului Educatiei Nationale,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

