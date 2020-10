Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea sanitara din Brazilia anunta ca va continua testarea vaccinului Oxford, suspendat in septembrie in SUA, in pofida faptului ca un voluntar care se afla in programul de studiu al vaccinului dezvoltat de AstraZeneca a murit, transmite Reuters. Autoritatea sanitara braziliana, Anvisa, a anuntat…

- Sistemul sanitar din Cehia este la limita, dupa ce 6.000 de cadre medicale sunt infectate și nu mai sunt paturi pentru pacienții COVID care au nevoie de asistența. Guvernul a facut un apel la studenții la Medicina sa dea o mana de ajutor și a facut comenzi uriașe de paturi pentru spitale, inclusiv pentru…

- Klaus Iohannis susține ca alegerile parlamentare vor fi organizate in 6 decembrie, așa cum legea prevede, cu toate ca numarul cazurilor Covid-19 din țara noastra este in creștere. Citește și: Salile de sport, un adevarat pericol! Medic infecționist de la Spitalul Carol Davila: 'Astfel de activitați…

- Rapita pe 24 decembrie 2016 in orașul Gao din Mali, de extremiști islamiști inarmați, Sophie Petronin, 75 de ani, a fost eliberata dupa aproape patru ani de captivitate, a anunțat joi biroul președintelui malian, potrivit CNN.In Gao, Sophiei Petronin conducea o organizație caritabila pentru copiii care…

- Nicusor Dan, candidat la functia de primar general al Capitalei, sustinut de PNL si USR PLUS, a declarat duminica seara ca viitoarea administratie a municipiului Bucuresti va colabora cu Guvernul pentru proiecte precum metroul de suprafata, soseaua de centura sau centura verde a Capitalei. "Vreau…

- Relatia dintre Romania si Republica Moldova este extrem de importanta pentru Guvernul de la Bucuresti, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban, subliniind ca toate eforturile de sprijin se indreapta catre cetatenii moldoveni si trebuie continuate in aceasta directie, chiar si atunci cand "guvernul…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri o Ordonanța care prevede decontarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, a achiziției unui numar de 500.000 de tablete pentru elevi, cumparate de autoritațile locale sau de inspectoratele școlare. In ședința de miercuri, Guvernul a adoptat mai multe ordonanțe…

