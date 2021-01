Stiri pe aceeasi tema

- Regulile de distantare in unitatile de invatamant vor fi stabilite printr-un ordin comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei, imediat dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide deschiderea a scolilor, a anuntat, vineri, la un webinar, ministrul Sorin Cimpeanu.„Regulile de distantare…

- Regulile de distantare in unitatile de invatamant vor fi stabilite printr-un ordin comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei, imediat dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide deschiderea a scolilor, a anuntat, vineri, la un webinar, ministrul Sorin Cimpeanu, potrivit AGERPRES.…

- Regulile de distantare in unitatile de invatamant vor fi stabilite printr-un ordin comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei, imediat dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide deschiderea a scolilor, a anuntat, vineri, la un webinar, ministrul Sorin Cimpeanu. ‘Regulile de distantare…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea starii de alerta pe o perioada de 30 de zile, incepand cu 13 ianuarie, iar restrictiile care functionau pana in prezent vor ramane in continuare in vigoare. Propunerea CNSU urmeaza sa fie aprobata marti, in sedinta de Guvern. Conform hotararii…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de ieri, 8 ianuarie, Hotararea numarul 2 din 2021. Printre prevederile din aceasta hotarare menționam propunerea suspendarii activitaților care impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și continuarea…

- Modificarile la hotararea de Guvern privind starea de alerta, in baza propunerilor formulate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, urmeaza sa fie aprobate vineri in sedinta de Guvern. "Hotararea CNSU a trecut si in cadrul ei sunt doua masuri principale: una…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a propus, pentru limitarea raspandirii pandemiei de COVID-19, un nou set de masuri care au intrat in vigoare de luni. Iata regulile obligatorii pentru urmatoarele 30 de zile: 1. Toate persoanele cu varsta peste 5 ani sunt obligate sa poarte masca de protecție,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a prezentat vineri noile restricții care vor intra in vigoare de luni. El a explicat ca terasele vor ramane deschise, cu condiția sa funcționeze, intr-adevar, ca spații deschise, sa nu fie acoperite.„Daca sunt terase adevarate, conform definiției.…