- OMV Petrom a inregistrat un declin semnificativ al profitului net in prima jumatate a acestui an, in scadere cu 80% pana la 944 milioane de lei, comparativ cu rezultatul net de 4,646 miliarde de lei raportat in aceeași perioada a anului trecut. In al doilea trimestru al acestui an, OMV Petrom a raportat…

- Piața imobiliara din Romania s-a caracterizat, in primele șase luni ale anului, printr-o prudența a cumparatorilor, cu ajustari minore in ceea ce privește prețurile de tranzacționare, conform Meta Estate Trust, companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, prezenta pe piața SMT – AeRO…

- Fondul Proprietatea a incasat venituri brute in suma de 8,064 miliarde lei in urma ofertei publice initiale derulate in legatura cu actiunile Hidroelectrica, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti. “Franklin Templeton International Services SARL, in calitate de administrator de fond de…

- Radu Hanga a declarat ca oferta pentru Hidroelectrica s-a derulat intr-un moment complicat din mai multe puncte de vedere. “Aceasta oferta s-a derulat intr-un moment complicat, atat din punct de vedere economic, ne aflam intr-o perioada in care inflatia a crescut, dobanzile au crescut, investitorii…

- Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania si una din cele mai profitabile companii de stat, a anuntat ca pretul final al ofertei de actiuni a fost stabilit la 104 lei pe actiune. Anunțul oficial companiei de stat ”Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica…

- Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire necesara demararii lucrarilor de extindere a rețelei de apa pe doua strazi din satul Zorenii de Vale, comuna Mociu. La finalizarea lucrarilor, localitatea va fi racordata integral la rețeaua de apa potabila a comunei. Alin Tișe, președintele Consiliului…

- Daca este sa ne uitam un pic in jurul nostru, avem șanse reale sa vedem chatbot-uri cu inteligența artificiala absolut peste tot și, destul de curand, s-ar putea sa ai parte de inca unul, de data aceasta direct pe una dintre rețele de socializare preferate ale tuturor, transmite playtech.ro .

- Antreprenorul american Elon Musk a confirmat planurile de a-și redenumi rețeaua de socializare Twitter. El a postat anunțul, joi, in aceasta rețea de socializare. Portalul T(w)itter Daily News a citat anterior declarația lui Musk din interviul sau recent, in care antreprenorul a precizat clar ca rețeaua…