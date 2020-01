Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de handbal masculin debuteaza joi, in premiera cu 24 de echipe la start, primele meciuri fiind programate la Graz si Trondheim, in grupele A si C. Turneul final din 2020 nu a fost atins nici de aceasta data de Romania, care a participat ultima data in competitie in 1996, potrivit…

- Prințesa Estelle, fiica prințesei moștenitoare Victoria a Suediei, a fost internata de urgența dupa ce a suferit o cazatura pe partia de schi, in stațiunea Saint Sylvestre situata in Alpii francezi. Prințesa moștenitoare Victoria a Suediei, soțul acesteia, prințul Daniel, și cei doi copii ai lor, prințesa…

- Adrian Mutu a fost unul dintre cei mai capriciosi fotbalisti romani. Transferat de AJ Ajaccio in prima liga din Franta, acesta avea sa fie unul dintre transferurile controversate ale echipei de baieti rai din Corsica.

- Sorana Cirstea (74 WTA) a invins-o pe nemtoaica Tatjana Maria (86 WTA), scor 5-7, 7-6(3), 6-2 si s-a calificat in optimile de finala ale turneului Challanger de la Limoges, Franta. Vacanta Soranei Cirstea a fost una extrem de scurta. Dupa doua luni de pauza, romanca a revenit cu victorie. In sala din…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a cedat cu 22-34 in fața Suediei, la Campionatul Mondial din Japonia. La pauza, nordicele au avut un avantaj de 5 goluri, 14-9.Daca in primul meci din Main Round, Romania a ținut piept Rusiei mai bine de o repriza, in duelul cu Suedia, fetele antrenate…

- Selectionerul nationalei de fotbal a României, Cosmin Contra, a afirmat, joi, într-o conferinta de presa, ca s-a simtit jignit de faptul ca echipa Suediei, si-a prezentat echipamentul oficial pentru EURO 2020 înainte de meciul direct, ceea ce ar reprezenta o desconsiderare a adversarului,…

- Miodrag Belodedici, fostul mare fotbalist roman, a declarat ca spera ca Romania sa scoata din cursa pentru Euro 2020 reprezentativa Suediei. De asemenea, i-a sfatuit pe fotbaliștii naționalei Romaniei sa dea tot ce pot pe teren, anunța MEDIAFAX.Citește și: PNL face dezvaluiri- Viorica Dancila…

- Poliția din UE a inregistrat in medie 697.000 de furturi auto in perioada 2015 – 2017, o reducere de 29% fața de perioada 2008 – 2010 (media anuala de 983.000). Intre 2008 și 2017, au existat tendințe descendente in majoritatea statelor membre ale UE. In medie, in perioada 2015-2017*, cifrele au fost…