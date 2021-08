China: Taifunul Lupit a atins zona de uscat în provincia Guangdong Taifunul Lupit a atins zona de uscat in orasul Shantou din provincia chineza Guangdong, joi, in jurul orei locale 11:20, fiind insotit de viteze ale vantului de pana la 23 de metri pe secunda in zona sa centrala, potrivit Centrului National de Meteorologie (NMC), informeaza agentia Xinhua. Peste 33.000 de locuitori au fost evacuati in locuri sigure incepand de miercuri, ora locala 16:00, inainte ca Lupit, al noualea taifun din acest an, sa atinga zona de uscat in provincia Guangdong din sudul Chinei. Un numar de 43 de zone pitoresti din zonele de coasta si plaje au fost inchise, a declarat departamentul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul in urma ploilor torentiale care au lovit provincia Henan din centrul Chinei a crescut la 71 de morti, a anuntat marti biroul de informatii al guvernului provincial, relateaza agentia Xinhua. Peste 13 milioane de persoane au fost afectate de cel mai recent episod de averse sub…

- Cempaka, al saptelea taifun din acest an din China, va atinge, marti dupa-amiaza, zona de uscat, pe coasta provinciei Guangdong, conform prognozelor. Peste 200 de zboruri au fost anulate in provincia sudica chineza Guangdong, inaintea sosirii taifunului Cempaka, informeaza agentia Xinhua, marti. Observatorul…

- Provincia chineza Guangdong este punctul fierbinte al planetei in aceasta perioada. Regiunea afectata puternic de inmulțirea numarului de imbolnaviri cu virusul Sars Cov 2 a fost pusa sub restricții...

- Doua persoane au fost ranite si 2.669 de locuinte au fost avariate in urma unui cutremur cu magnitudinea 5,1, produs joi seara in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, au anuntat vineri dimineata autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua. Seismul a avut loc in regiunea Shuangbai…

- Beijing, 4 iun /Agerpres/ - O turma de 15 elefanti care si-a parasit habitatul pornind intr-un periplu prin sud-vestul Chinei a pus in alerta autoritatile din orasul sudic Kunming, dupa ce animalele au ajuns la marginea metropolei saptamana aceasta, a relatat vineri agentia de presa Xinhua, potrivit…

- China a inregistrat luni cel mai mare numar de cazuri noi de coronavirus din ultimele luni, cu 20 de noi infectari locale raportate intr-o singura zi, informeaza DPA. Potrivit anuntului facut luni de Comisia Nationala de Sanatate, toate cazurile au fost inregistrate in provincia Guangdong din sudul…

- Ciclonul Yaas, a doua furtuna care loveste India in mai putin de doua saptamani, a atins zona de uscat, miercuri, in statul Odisha din estul tarii, potrivit departamentului indian de meteorologie, sute de mii de persoane din regiune fiind evacuate in adaposturi de urgenta, relateaza AFP si Reuters.…

- O echipa de paleontologi din China a descoperit in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei o fosila din Jurasicul timpuriu apartinand unui exemplar tanar de dinozaur, informeaza joi Xinhua. Specimenul descoperit indica faptul ca dinozaurul avea o lungime de aproximativ 1,7 metri lungime, iar…