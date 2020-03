Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al deceselor provocate de COVID-19 in Spania a ajuns la 4.089, iar cel al persoanelor infectate este acum de 56.188. Cea mai afectata este regiunea Madridului, urmata de Catalonia si Tara Bascilor. Citeste si CORONAVIRUS. Cum arata plamanii unui pacient cu coronavirus in ziua…

- In Spania, relateaza corespondentul RFI la Madrid, numarul morților crește uluitor de rapid, mult mai rapid ca in Italia. Cu aproape 42.000 de persoane contaminate și deja 3.000 de victime, propagarea virusului ucigaș provoaca o frica teribila in randul populației. Informațiile cele mai recente arata…

- Imagini impresionante au fost publicate, luni seara, pe pagina de Facebook a cotidianului spaniol “El Mundo”. Sute de pacienți diagnosticați cu noul tip de coronavirus (SARS-COV-2 sau COVID – 19) au fost internați in spitale amenajate in pavilioane expoziționale. In jur de 300 de pacienți internați…

- [caption id="attachment_22984" align="alignleft" width="232"] Imagine: allfun.md[/caption] Germania este țara din Europa in care se inregistreaza cel mai mic numar de persoane decedate raportat la cazurile confirmate de coronavirus, scrie zdg.md Cele mai recente date arata ca, vineri, in Germania, erau…

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.326 de morti in Spania si se inregistreaza 24.926 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid. Autoritatile din Spania au anuntat, sambata, un bilant de 1.326 de morti din cauza coronavirusului si un numar total de cazuri 24.926, informeaza cotidianul El…

- ”Nu plange pentru mine Romania!!!! Eu te-am hranit atunci cand ți-era foame... Ma urașți??? Eu am puterea sa trec peste asta, zambesc amar și te compatimesc!!! Nu știu ce suflet aveți in voi sa dați cu pietre in oamenii loviți de soarta sau aveți impresia ca cei care sunt in strainatate au venit…

- Cele mai multe victime ale Covid-19 in Spania au fost inregistrate in Madrid. Autoritatile din Tara Bascilor, Galicia, Catalonia si Murcia au dispus joi inchiderea tuturor scolilor, alaturandu-se astfel Madridului, Vitoria si Oviedo. „Efortul Guvernului spaniol se desfasoara pe doua fronturi:…

- Un Boeing 767 al Air Canada a aterizat de urgenta, dar in siguranta, pe aeroportul din Madrid, Spania, dupa ce, la decolarea de pe acelasi aeroport, o anvelopa a trenului de aterizare a explodat si a fost aspirata de unul dintre motoare. La bord sunt 130 de pasageri. Aeronava a zburat trei ore deasupra…