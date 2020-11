Ministerul de Externe chinez a respins marti criticile papei Francisc cu privire la tratamentul aplicat de China minoritatii musulmane uigure, calificandu-le drept neintemeiate, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.

Intr-o noua carte "Let Us Dream: The Path to a Better Future", care urmeaza sa fie publicata in decembrie, papa Francisc a afirmat: "Ma gandesc deseori la popoarele persecutate: rohingya, bietii uiguri, yazidi". Este pentru prima oara cand Suveranul Pontif se refera la uigurii din China ca la o populatie persecutata, activisti pentru drepturile omului cerandu-i papei de ani…