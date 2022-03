China: Numărul de cazuri de COVID-19 s-a dublat faţă de ziua precedentă Numarul noilor cazuri de COVID-19 din China s-a dublat marti fata de ziua precedenta. Țara din care a izbucnit pandemia se confrunta in prezent cu cel mai mare focar de Covid-19. Comisia Nationala de Sanatate a anuntat ca au fost inregistrate 3.507 de cazuri noi in ultimele de 24 de ore, un numar in crestere fata de 1.337 cazuri inregistrate cu o zi in urma, conform The Associated Press. Varianta ”Omicron ascunsa” (stealth Omicron), care are o raspandire rapida, complica strategia de toleranta zero a Chinei adoptata de autoritati, care a reusit sa tina virusul la distanta pana acum, de la inceputul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a raportat marți 5.280 de cazuri noi de coronavirus, mai mult decat dublu fața de numarul din ziua precedenta, din cauza variantei Omicron, care se raspandește intr-o țara ce a anunțat o strategie „zero-Covid”. In aceste condiții, autoritațile au decis ca 30 de milioane de oameni din 13 orașe…

- China a raportat marti 5.280 de cazuri de Covid-19 in ultimele 24 de ore, adica cel mai mare numar de la primul val epidemic de la inceputul lui 2020, anunta AFP. China, unde a fost depistat pentru prima data coronavirusul la sfarsitul lui 2019, a reusit sa opreasca in mare masura epidemia recurgand…

- Cei 17 milioane de locuitori din regiunea orasului Shenzhen, care se afla in sudul Chinei, au fost plasati in lockdown dupa ce autoritatile locale au detectat 66 de cazuri noi de COVID-19, a anuntat duminica guvernul local, care a decis totodata inchiderea districtului financiar din aceasta metropola…

- Cei 17 milioane de locuitori din regiunea orasului Shenzhen, care se afla in sudul Chinei, au fost plasati in lockdown dupa ce autoritatile locale au detectat 66 de cazuri noi de COVID-19, a anuntat duminica guvernul local, care a decis totodata inchiderea districtului financiar din aceasta metropola…

- Numarul cazurilor de Covid-19 in China a atins, luni, cel mai ridicat nivel din martie 2020, in momentul in care autoritatile de la Beijing au lansat o ofensiva pentru eradicarea variantei Omicron, cu trei saptamani inainte de debutul Jocurilor Olimpice de iarna din capitala Chinei, informeaza AFP,…

- Un alt oraș din China iși baga cetațenii in lockdown din cauza exploziei de cazuri de COVID-19. Orașul Anyang, cu o populație de 5,5 milioane de oameni, este al treilea care intra in carantina, dupa ce autoritațile au descoperit aici 2 cazuri de infectare cu Omicron, noteaza Associated Press. Alte 13…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a inregistrat marti, 4 ianuarie, 218.724 de noi cazuri de COVID 19, un nou record zilnic.Creste presiunea asupra spitalelor in acest nou val alimentat de varianta Omicron a coronavirusului, consemneaza agentiile AFP si EFE.Acest bilant anuntat de organismul…

- Franta, Marea Britanie si Portugalia au raportat marti niveluri record ale numarului zilnic de cazuri noi de Covid-19, in timp ce Turcia a emis un avertisment privind raspandirea Omicron, transmite Reuters, potrivit news.ro. In Franta, numarul de cazuri noi de Covid-19 a atins marti 179.807,…