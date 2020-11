Stiri pe aceeasi tema

- Focar de imbolnaviri a fost identificat in Lanzhou, capitala provinciei Gansu din N-V Chinei – peste 6.000 de persoane au fost confirmate cu bruceloza, potrivit Reuters. Infecțiile au fost identificate dupa ce, anul trecut, o bacterie a fost scapata de sub control in cadrul unui laborator al unei companii…

- Guvernul de la Beijing a anuntat, miercuri, ca va permite mai multor investitori straini calificati sa faca investitii strategice in companii listate chinezesti, a informat televiziunea de stat, citata de Xinhua si Reuters, potrivit AGERPRES.China va intensifica pedepsirea neregulilor, cum…

- Taiwanul a declarat luni ca fortele sale armate au dreptul la autoaparare si la contraatac in contextul de 'hartuiri si amenintari', un avertisment ce pare adresat Chinei, care a trimis saptamana trecuta numeroase avioane militare peste linia de demarcatie din Stramtoarea Taiwan, transmite Reuters,…

- China susține ca a lansat prima sa nava spațiala reutilizabila care a petrecut doua zile pe orbita inainte de a reveni pe Pamant. Beijingul a pastrat misiunea secreta și nu a facut publice imagini nici de la lansare, nici de la aterizare. Anunțul a fost facut de agenția oficiala Xinhua, potrivit careia…

- Cel puțin 29 de persoane au murit in nordul Chinei, dupa ce un restaurant s-a prabușit. Incidentul s-a petrecut, sambata, in provincia Xiangfen, unde cladirea cu doua etaje s-a prabușit in timp ce un barbat isi serba ziua de nastere in restaurant, potrivit AFP, care citeaza agenția Xinhua.