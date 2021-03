Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120.000 de persoane din Marea Britanie au murit din cauza Covid-19, arata cifrele oficiale ale guvernului publicate sambata, potrivit Mediafax. Cifra ii reprezinta pe cei care au primit teste pozitive in cele patru saptamani inainte de a muri, conform DPA. Insa, potrivit numarului…

- In aproximativ un an de la declanșarea pandemiei de COVID-19 peste 100 de milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus. Aproape 75 de milioane s-au vindecat, i ar numarul deceselor a depașit 2,15 milioane. Țara cu cele mai multe infectari ramane Statele Unite ale Americii, unde numarul se apropie…

- Un record mondial s-a inregistrat pe piața benzilor desenate: desenul pentru coperta unuia dintre albumele cu Tintin (Lotusul albastru) a fost vandut cu 3,2 milioane de euro la o licitație organizata in Paris.

- Numarul total al infectiilor cu SARS-CoV-2 a depasit, la nivel mondial, 90 de milioane, iar in decurs de un au fost inregistrate aproximativ 2 milioane de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. Potrivit universitatii americane, pana la 11 ianuarie 2021, au fost inregistrate…

- Marea Britanie vaccineaza 200.000 de oameni pe zi contra Covid și are ca obiectiv sa ridice ritmul campaniei de imunizare la 2 milioane pe saptamana, a declarat duminica secretarul pentru Sanatate Matt Hancock, potrivit Hotnews, care citeaza Reuters. ”In acest moment, peste 200.000 de oameni sunt vaccinați…

- Autoritatea britanica de reglementare in sectorul sanitar a autorizat vineri vaccinul produs de compania Moderna, al treilea vaccin anti-COVID-19 autorizat de Marea Britanie, care pana in prezent a vaccinat peste un milion si jumatate de persoane, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii de la Londra,…

- Peste 1,3 milioane de persoane au fost deja vaccinate impotriva COVID-19 in Regatul Unit, a anuntat premierul Boris Johnson marti, in ziua in care aceasta tara a intrat intr-un nou lockdown si a atins un nou record zilnic de infectari. ”Pana in aceasta dupa-amiaza am vaccinat peste 1,1 milioane de oameni…

- Un dispozitiv de fuziune supraconductoare din Coreea de Sud denumit KSTAR, cunoscut sub numele de „Soarele artificial coreean“, a reușit sa stabileasca un nou record mondial, prin menținerea plasmei la temperatura ridicata timp de 20 de secunde, cu o temperatura a ionului de peste 100 de milioane de…