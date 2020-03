Chifteluțe mănăstirești. Rețeta de post gata în 20 de minute Chifteluțele manastirești. Ingrediente: 500 g fasole boabe

2-3 feli de pâine

150 g orez

150 ml ulei

2 cepe

5-6 caței de usturoi

1 morcov

1 pastârnac

2 frunze de dafin

marar

patrunjel

50 g faina

sare

cimbru Chifteluțele manastirești. Mod de preparare: Chifteluțele manastirești. Mod de preparare: La început, se pun boabele de fasole la fiert. Se adauga morcovul, pastârnacul și ceapa. Apoi se pun frunzele de dafin, condimentam cu sare, piper și totul se amesteca bine. Vezi cum se prepara chiftelutele manastiresti AICI, ai reteta pas cu… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Dinescu a pregatit aceste chiftele in emisiunea lui, Politica si delicateturi, in editia in care a avut-o invitata de onoare pe Loredana Groza. Celebrul scriitor si om de televiziune a facut o reteta careia i-a dat numele "Chiftelele saracului pe gustul bogatului". Chiftelele…

- Iți plac ardeii umpluți? Cui nu-i plac? Sunt un preparat culinar delicios, sanatos și consistent, potrivit pentru orice sezon. Pentru ca ne aflam in plin post, ne-am gandit ca nu ar fi rau sa pregatim o oala zdravana cu ardei umpluți special preparați pentru aceasta perioada in care nu se consuma alimente…

- Pârjoala este un fel de mâncare românesc, preparat mai ales în Moldova, din carne tocata, în general de porc sau în amestec cu oaie, vita sau pasare, amestecata cu oua, produse de panificație sau morarit (pâine uscata, pesmet sau faina alba), usturoi,…

- Ingrediente: 3 kg carne de porc (piept si ceafa), 3 linguri de sare de masa sau de muraturi, 1 lingurita piper negru macinat, patrunjel verde sau ce verdeata preferati, 1 lingurita boia de ardei dulce sau iute, 3-4 frunze de dafin maruntite, ceapa si usturoi daca va plac. Mod de preparare: Carnea se…

- Ingrediente: 2 galbenușuri mari de oua 1/2 lingurița sare 2 linguri apa foarte rece 1 lingurița muștar 2 linguri zeama de lamâie 350 ml ulei Mod de preparare: Cea mai buna, cea mai rapida și cea mai sanatoasa varianta de maioneza…

- Ingrediente: 500 g ciuperci champignon, putin ulei de masline sau unt, 2-3 catei de usturoi, curatati si feliati fin sau tocati marunt, cateva frunze proaspete de patrunjel tocate marunt, zeama de lamaie, sare si piper. Mod de preparare: Taiem ciupercile jumatati, sferturi sau felii, in functie de marime.…

- Nuci crocante, scaldate în rom si prinse în miez pufos de galbenus. Cozonacul umplut este o sarbatoare el însusi! Ingrediente: Pentru aluat: 1 kg faina alba, de calitate 500 ml lapte esenta de rom si vanilie 200 g unt, plus 30 g pentru…

- Ingrediente: 200 g paste, 2-3 linguri ulei, 3 linguri pesmet, 3 linguri nuca macinata sau rasa, 4 linguri zahar, optional 1 plic zahar vanilat si scortisoara Mod de preparare: Fierbem pastele (lungi sau scurte, dupa dorinta) conform instructiunilor de pe ambalaj, apoi le lasam sa se scurga bine de apa.…