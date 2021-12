Stiri pe aceeasi tema

- Joi au loc percheziții la Poliția de Frontiera din Timișoara, dar și la locuințele mai multe angajați ai PTF. Mai multe persoane sunt suspectate ca ar fi ajutat rețelele de trafic de migranți. Ofițerii DGA și procurorii DIICOT București fac percheziții, joi, la sediul Poliției de Frontiera Timișoara,…

- Ies la iveala detalii șocante in urma perchezițiilor desfașurate de DIICOT, joi, la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. Anchetatorii spun ca un comisar-șef, conducatorul structurii pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, oferea de fapt protecție pentru o grupare de…

- Percheziții la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, joi dimineața. Cei de la DGA și DIICOT, structura centrala, au descins la sediul instituției intr-un dosar care ar viza fapte de trafic de migranți și acte de corupție.

- Mai multe percheziții au loc, joi, la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, joi dimineața intr-un dosar care ar viza fapte de trafic de migranți și acte de corupție, potrivit ziarului local Tion. Sunt percheziționate birourile mai multor polițiști de frontiera de la STPF…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Cruceni au depistat sase cetateni afgani intr-un autovehicul condus de un cetatean roman, in apropiere de granita cu Serbia, informeaza Agerpres . Migrantii au fost depistati in timpul unei actiuni specifice pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, in cooperare cu politisti din cadrul Inspectoratul de Politie a Judetului Timis si lucratori din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Timisoara au depistat, luni, 44 de cetateni afro-asiatici, care nu isi…

- Aproape 20 de perchezitii au avut loc simultan, marti dimineata, in judetul Timis si in municipiul Bucuresti. Politistii de frontiera specializati in combaterea migratiei ilegale din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, impreuna cu politisti specializati in combaterea…

- Azi, 29 septembrie 2021, la sediul I.T.P.F. Sighetu Marmației a avut loc o conferința de presa susținuta de catre inspectorul șef al I.T.P.F. Sighetu Marmației, comisarul șef de poliție Coman Florin, cu tema ,,Combaterea contrabandei cu țigari in zona de responsabilitate”. Inspectoratul Teritorial al…