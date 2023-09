Stiri pe aceeasi tema

- Andra Bucur este profesoara de twerk care a facut show de zile mari cu mișcarile sale in ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2023. Jurații au fost fascinați de momentul plin de energie al concurentei.

- VIDEO: Oscar Gal din Alba Iulia, la ”Chefi la Cuțite”. A surprins cu o rețeta invațata de pe internet. Ce au avut de spus jurații In cea de-a patra ediție din sezonul 12 al emisiunii „Chefi la Cuțite”, Oscar Gal, din Alba Iulia, a atras atenția tuturor cu experiența sa profesionala unica. Tanarul, care…

- Jurații au avut parte de o surpriza neașteptata! ”Varul” lui Sorin Bontea a venit in platoul Chefi la cuțite și a facut senzație! Juratul a fost incantat de surpriza, dar și surprins in același timp. Iata ce a gatit și cat de mult a reușit sa ii mulțumeasca pe cei trei chefi.

- Prima ediție a sezonului 12 a inceput cu o surpriza la Chefi la cuțite! Jurații au fost impresionați de un concurent de doar 14 ani, care le-a gatit un preparat surpriza! Havy Gheorghiu a demonstrat ca poate sa fie un bucatar desavarșit, deși are o varsta frageda. Iata ce farfurie de senzație a pregatit…

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…

- FINALIST… Vasluianul Laurentiu Neamtu a fost la un pas de a castiga competitia „Chefi la cutite”. Acesta a ajuns in finala alaturi de alti doi concurenti, insa a pierdut in fata Ninei Hariton, cutitul de aur al lui chef Sorin Bontea. „Nu pot sa zic ca sunt dezamagit in totalitate. Eu am incercat sa…

- Jurații se pregatesc intens pentru emoțiile pe care le vor trai peste doar cateva ore, deoarece, marți seara, trei concurenți se vor ”lupta” pentru titlul de caștigator al sezonului 11 ”Chefi la cuțite”. Sorin Bontea a transmis un mesaj plin cu entuziasm pentru Nina Hariton, cuțitul lui de aur, care…

- Catalin Scarlatescu a fost primul care a dat „startul” folosirii amuletelor in battle 13, dar nici ceilalți jurați nu s-au lasat mai prejos. Forțat de imprejurari, Sorin Bontea a decis sa foloseasca un triplu avantaj. Și Florin Dumitrescu a pus la bataie o amuleta.