- Dupa ce au trecut sarbatorile de Paște, Elena Merișoreanu s-a apucat de slabit, asta pentru ca medicii i-au recomandat sa mai dea jos cateva kilograme pentru ca problema cu picioarele sa se amelioreze. Vedeta s-a apucat acum de dieta și spera sa ajunga la forma dorita.

- Gina Pistol, in varsta de 51 de ani, a devenit pentru prima oara mama, in luna martie a anului trecut, cand a adus pe lume o fetița, pe Josephine. De atunci, viața vedetei și a lui Smiley s-a schimbat total. Recent, prezentatoarea TV s-a intors pe platourle de filmare și a dezvaluit cat a slabit dupa…

- Andreea Marin a adoptat un stil de viața sanatos, cu ajutorul caruia a reușit sa dea jos 7 kilograme. Vedeta ține o dieta și face sacrificii destul de mari pentru a reveni la o forma fizica cat mai perfecta.

- Gina Pistol, care iși pregatește revenirea pe micul ecran, a dezvaluit prin intermediul rețelelor de socializare cat a slabit dupa ce a intrat la dieta. Prezentatoarea cantarea aproximativ 80 de kilograme. La sfarșitul lunii ianuarie, Gina Pistol a inceput dieta. La 10 luni de cand o nascuse pe Josephine,…

- Cat a slabit Amalia Nastase dupa o luna și jumatate de dieta Deja de aproximativ 3 ani, Amalia Nastase este intr-o lupta constanta cu kilogramele in plus. Totul a inceput in 2019, atunci cand Amalia a inceput o dieta personalizata de tip oloproteic. Cu ajutorul acestui regim, a reușit sa dea jos 30…

- Lidia Buble are un corp de invidiat, iar acum a marturisit cum a reușit sa slabeasca 15 kilograme intr-un mod sanatos și sigur. Ce alimente nu consuma vedeta, dar și ce au la baza mesele pe care le are zilnic. Care este secretul indragitei cantarețe.

- Sore a reușit sa slabeasca 30 de kilograme dupa sarcina. Ce dieta a ținut vedeta pentru a se bucura de un trup de invidiat și cat de repede a reușit sa ajunga la greutatea pe care și-a dorit-o. Ce a facut artista pentru a avea un corp la care multe femei doar viseaza.