Stiri pe aceeasi tema

- CFR anunta, marti, ca trenurile circula cu tractiune electrica pe firul II, pe relatia Ghioroc - Glogovat, dar se fac inca verificari pentru repunerea in functiune si a firului I. In contextul avertizarilor meteorologice, compania anunta ca se monitorizeaza intreaga retea de cale ferata, potrivit…

- Circulatia trenurilor este intrerupta, in aceasta seara, pe sectorul Filiasi – Gura Motrului, din cauza unor copaci care au cazut, fiind afectata si alimentarea cu electricitate. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulația trenurilor se desfașoara in condiții de meteo nefavorabile…

- Toate magistralele de cale ferata sunt deschise si operationale, la aceasta ora, circulatia trenurilor fiind adaptata la conditiile meteo nefavorabile, in special pe raza Regionalei CF Timisoara, unde nu sunt probleme in alimentarea cu energie electrica a liniei de contact, insa sunt inregistrate…

- Trafic feroviar adaptat la condițiile de iarna. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulația trenurilor se desfașoara in condiții de iarna pe rețeaua feroviara din partea de sud-vest, nord și centrul țarii, personalul feroviar fiind activat pentru intervenția operativa, necesara…

- Trafic feroviar adaptat la conditiile de iarna Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna pe reteaua feroviara din partea de sud vest, nord si centrul tarii, personalul feroviar fiind activat pentru interventia operativa, necesara asigurarii…

- Un tren este oprit marti dimineata, intre statiile Izvorul Mures si Izvorul Olt, dupa ce mai multe crengi au cazut pe locomotiva. Incidentul a afectat si circulatia altor 5 garnituri. Circulatia a fost reluata dupa aproape cinci ore. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca, incepand cu…

- Un numar de 64 de trenuri de calatori aflate in circulatie in noaptea de sambata spre duminica vor fi afectate de schimbarea orei, in contextul in care transportul feroviar va trece, in acea noapte, la ora oficiala a Europei Orientale, iar ora 4.00 va deveni ora 3.00, potrivit unui comunicat remis…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulatia feroviara, intre statiile Pajura - Mogosoaia s-a desfasurat, in intervalul orar 08:30 - 09:45, in conditii speciale, la cale libera, din cauza unui deranjament la vechea instalatie de dirijare a circulatiei, potrivit unui comunicat…