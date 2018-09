Stiri pe aceeasi tema

- Sute de pasageri au ramas blocati in trenurile de pe cea mai mare artera feroviara din Romania, in zona localitatii Timisu de Sus, dupa ce mai multi arbori s-au prabusit pe calea ferata. Intr-un comunicat de presa, Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca personalul feroviar intervine…

- Un tanar din Lopadea Noua este cercetat penal pentru producerea unui accident rutier in timp ce conducea un autoturism, sub influenta alcoolului. A pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in bariera de semnalizare a trecerii la nivel cu calea ferata. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, sambata, traficul rutier pe DN 73 A, intre Rasnov si Zarnesti, va fi oprit pentru lucrari la trecerea de nivel cu calea ferata. CNAIR anunta ca circulatia rutiera pe DN 73 A, intre Rasnov si Zarnesti, va fi inchis, sambata,…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca din aceasta saptamana circulatia feroviara intre Sighisoara si Danes se va desfasura pe firul II modernizat al variantei de traseu nou-construita pe intervalul de statii ...

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA a anuntat ca circulatia feroviara pe relatia Podu Olt ndash; Valea Marului se desfasoara la aceasta ora cu transbordare auto intre statiile Caineni si Podu Olt, dupa ce calea ferata a fost acoperita de namol si grohotis pe o distanta de 50 de metri.Personalul…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca circulatia feroviara pe relatia Podu Olt - Valea Marului se desfasoara la aceasta ora cu transbordare auto intre statiile Caineni si Podu Olt, dupa ce calea ferata a fost acoperita de namol si grohotis pe o distanta de 50 de metri. Personalul…

- Miercuri 27 iunie, in intervalul orar 08.00 - 17.30, CFR SA va executa lucrari de inlocuire a dalelor de beton la trecerea la nivel cu calea ferata aflata la intersectia DJ 200 cu linia CF Bucuresti - Urziceni, pe raza comunei Gradistea, la km 40+183.

- De miercuri dupa-amiaza, legatura cu Aeroportul Henri Coanda este mult mai rapida. Compania Nationala de Cai Ferate ‘CFR’ SA a anuntat ieri ca au fost finalizate lucrarile de racordare a liniei Bucuresti Nord – Urziceni la podul de cale ferata care supratraverseaza DN1A, circulatia trenurilor spre Urziceni…