- Dupa 3-0 la Cluj, ne-am așteptat ca, evident mai buna, CFR sa n-aiba emoții in Andorra și sa continue cursa in Conference League. Da de unde, a avut, ba inca mari, dovada ca n-a reușit s-o invinga pe ultramodesta Inter d'Escaldes, o garnitura mai degraba de amatori și de old-boys! S-a terminat 1-1 la…

- Dupa 3-0 in tur, CFR Cluj va juca miercuri, 27 iulie, pe terenul andorrezilor de la Inter Club d'Escaldes, in manșa a doua din turul 2 al preliminariilor Conference League. Partida nu se va vedea la TV. Daca va ajunge in turul urmator, CFR Cluj va juca impotriva celor de la Shakhtyor Soligorsk, din…

- Dan Petrescu (54 de ani) a prefațat meciul dintre CFR Cluj și Inter d'Escaldes, campioana Andorrei, din turul II preliminar al Conference League. CFR Cluj - Inter d'Escaldes, prima manșa a turului II preliminar din Conference League, se joaca joi, 21 iulie, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, susține ca demiterea lui Flavius Stoican a fost o greșeala. Antrenorul de 45 de ani a fost demis la inceputul lunii martie, la insistențele liderilor DDB, și adus cehul Dusan Uhrin jr. Potrivit lui Zavaleanu, Stoican ar fi fost antrenorul potrivit…

- Pare un banc, dar Dinamo - clubul care deține 18 titluri de campioana și 13 Cupe ale Romaniei - e la patru zile de retrogradare. In ieșirile lor publice, legendele au vorbit despre nevoia de liniște intr-o saptamana capitala, dar in club nu e liniște decat la suprafața. „E o perioada stresanta”, recunoaște…

- Razvan Zavaleanu, reprezentatul administratorului judiciar de la Dinamo, susține ca acționarii clubului din Ștefan cel Mare, in frunte cu Dorin Șerdean, au fost notificați sa investeasca la echipa. Așa cum GSP.ro a scris astazi, planul de reorganizare al lui Dinamo va fi zdruncinat in cazul in care…

- La startul viitorului sezon european, FCSB va pierde la coeficientul european punctajul din 2017-2018, ultimul sezon cu rezultate foarte bune, și daca nu va reuși macar accesarea grupelor Conference League, echipa se va prabuși in ierarhie și in anii urmatori va pierde statutul de cap de serie. ...

- CFR Cluj a profitat de pasul greșit al rivalei FCSB și a pus mana pe cel de-al cincilea titlu consecutiv in Liga 1, dupa 2-1 cu CSU Craiova. Greul abia incepe insa pentru campioana, care iși propune revenirea in grupele Ligii Campionilor dupa o pauza de 10 ani. ...