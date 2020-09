Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a anunțat ca va suplimenta capacitatea de transport in perioada 7 – 16 octombrie 2020 pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre/dinspre Iasi cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva. „In acest an cel mai mare numar de vagoane de dormit si cuseta pe trenurile care ajung la Iasi. CFR…

- Emisiunea de marci postale "Port popular de nunta (II)" va fi disponibila, incepand de joi, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis…

- Anul acesta, cea de a treia ediție a Street Delivery va avea loc sub forma proiecte-insula, raspandite in tot orașul, sub umbrela unei teme comune: ReSoluții, in weekendul 29-30 august. Ediția de anul acesta ia forma unui eveniment-puzzle, raspandit in tot orașul și recompus online. Comunitațile vor…

- E.ON Energie Romania a pus in functiune, in aceasta saptamana, o noua statie de incarcare rapida a autovehiculelor electrice, in perimetrul Vivo Mall din Constanța (b-dul Aurel Vlaicu, nr. 220), fiind astfel continuate lucrarile pentru implementarea infrastructurii de transport electric pe ruta Constanța…