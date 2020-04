Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 51,8% in martie, in urma restrictiilor impuse pentru limitarea extinderii pandemiei de COVID-19, a anuntat vineri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, citata de Reuters. Datele…

- Directorul regional pentru Europa al OMS, Hans Henri P. Kluge, atrage atenția autoritaților din statele est-europene sa nu relaxeze masurile de distanțare sociala, chiar daca statisticile arata ca in Vestul Europei a scazut numarul imbolnavirilor și a deceselor. „Amenințarea acestei pandemii produce…

- 20 de artiști calificați la Eurovision 2020 au participat la festivalul de muzica online produs sambata, 11 aprilie, de televiziunea spaniola TVE in colaborare cu Eurovision Spania. Peste 6.000 de urmatori a avut evenimentul care a durat 180 de minute.Intr-un program online intitulat ”PrePartyES at…

- Noul coronavirus a provocat cel putin 50.000 de decese in Europa de la aparitia sa in luna decembrie in China, a anuntat marti Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), agentie a Uniunii Europene, relateaza dpa. Pana marti, un numar de 51.059 de decese in legatura cu COVID-19 au fost…

- Masurile de distanțare sociala impuse de autoritațile din intreaga lume ca reacție la pandemia de coronavirus au starnit controverse in randul persoanelor care nu ințeleg pe deplin gravitatea situației, insa tocmai aceste masuri au salvat deja zeci de mii de vieți. Cercetatorii britanici de la Imperial…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat duminica ca vor fi plasate in izolare la domiciliu toate persoanele care vor reveni in Romania din state in care exista cel puțin 500 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale…

- Romania a fost repartizata in Grupa 1 a Diviziei B a Ligii Natiunilor, alaturi de reprezentativele din Irlanda de Nord, Norvegia si Austria, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, marti, la Amsterdam, potrivit news.ro.Componenta tuturor grupelor Ligii Natiunilor este urmatoarea:…

- Dupa ce a cucerit in 2010 topurile muzicale din Romania, Rusia și CIS, Spania, Ucraina, Bulgaria, Israel, Italia, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda și Islanda cu hitul „Mamasita”, Narcotic Sound lanseaza „Mamasita - Moody FKN Gemini”, o serie aniversara de remixuri, ce combina elemente africane,…