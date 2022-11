Cetățean bulgar, cercetat penal după ce a încercat să scoată din România un Porsche căutat în Belgia Un cetatean bulgar in varsta de 48 de ani este cercetat penal dupa ce a fost depistat de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incerca sa scoata din Romania, prin PTF Giurgiu, pe o platforma, un autoturism Porsche in valoare de patru sute de mii de lei, cautat de autoritatile din Belgia, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

