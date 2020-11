Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, prin hotararea adoptata joi privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, aprobarea organizarii ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Nationale in piata Arcului de Triumf din Bucuresti cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum…

- Ceremoniile oficiale din piata Arcului de Triumf din Bucuresti dedicate Zilei Nationale a Romaniei se vor desfasura in acest an fara participarea publicului si vor dura maxim o ora, potrivit unei decizii aprobate joi de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. „Se propune aprobarea organizarii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat hotararea prin care este propusa prelungirea starii de alerta cu alte 30 de zile, incepand cu 14 noiembrie. In document este prevazut și modul in care se vor desfașura ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naționale.„Se propune aprobarea organizarii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat hotararea prin care este propusa prelungirea starii de alerta cu alte 30 de zile, incepand cu 14 noiembrie. In document este prevazut și modul in care se vor desfașura ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naționale. Astfel, conform deciziilor,…

- Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Naționale, a anunțat ,joi, ca pentru Ziua Nationala se cauta solutii pentru marcarea acesteia in conformitate cu restrictiile impuse de pandemia de Covid-19 si ca este importanta calitatea activitatilor, nu dimensiunea si amploarea acestora, scrie News.„Variantele pe…

- In ședința CNSU a fost propusa modificarea valorii ratei de incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile de la care este obligatorie purtarea maștii in toate spațiile publice deschise, in sensul reducerii acesteia de la 3 la 1,5/1.000 de locuitori. Astfel, CNSU propune ca purtarea maștii de…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a amplasat cate un post medical avansat in curtea interioara a doua spitale din Capitala. Compartimentarea interioara include zona de triaj și zona de tratament, avand totodata dotarile necesare pentru iluminare și incalzire. Masura vine in sprijinul unitaților…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) propune noi restricții sociale pentru București, dupa ce numarul de infectari a crescut, conform unor surse citate de Digi24. Conform datelor obținute de Digi 24 , DSP a trimis recomandari Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența in care se propune inchiderea…