- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca va intra in autoizolare pana marti pentru ca a participat la o intalnire cu o persoana cu test pozitiv la noul coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.CITEȘTE ȘI: Semnalele organismului prin care transmite ca trebuie…

- Ministrul german al economiei, Peter Altmaier, a devenit al doilea membru al guvernului cancelarului Angela Merkel - dupa seful diplomatiei Heiko Maas - care a intrat izolare, facand cunoscut ca ar urma sa stea in casa dupa ce a fost in contact cu consilierul unui alt ministru din Uniunea Europeana,…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost confirmat din nou pozitiv la testul pentru coronavirus, informeaza miercuri CNN Brasil, ceea ce sugereaza ca liderul populist de dreapta nu s-a recuperat inca dupa diagnosticul inițial de infecție cu virusul SARS-CoV-2 anunțat in urma cu o saptamana, scrie…

- Amitabh Bachchan, unul dintre cele mai cunoscute staruri de cinema din India, a fost testat pozitiv cu COVID-19 si a fost internat in spital, relateaza Reuters, care citeaza un anunt facut chiar de actor pe pagina sa de Twitter, potrivit AGERPRES."Am fost testat pozitiv cu COVID. Am fost mutat…

- Francezii destiințeaza Romania, dupa ce țara noastra a ajuns pe locul 1 in Uniunea Europeana la numarul de cazuri noi de coronavirus. Jurnaliștii publicației Le Monde scriu ca in Romania poți merge liber pe strada, deși ești infectat cu Covid-19, asta pentru ca masurile Guvernului au fost blocate.