Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din Elveția au anunțat descoperirea unui anticorp monoclonal care poate neutraliza toate variantele Sars-Cov-2, inclusiv Delta. Un anticorp monoclonal care poate neutraliza toate variantele Sars-Cov-2, inclusiv Delta, a fost descoperit. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim…

- Descoperirea anticorpului a fost facuta de cercetatorii de la Spitalul Universitar si de la Scoala Politehnica Federala din Lausanne (EPFL). Este vorba despre un anticorp monoclonal care, potrivit autorilor cercetarii, este eficient impotriva tuturor variantelor coronavirusului, inclusiv tulpina Delta,…

- Cercetatori de la Spitalul Universitar din Lausanne si de la Scoala Politehnica Federala din acest oras elvetian (EPFL) au anuntat marti descoperirea unui anticorp monoclonal capabil sa neutralizeze toate variantele coronavirusului SARS-CoV-2, inclusiv varianta Delta, relateaza agentia EFE. Descoperirea…

- Cercetatori de la Spitalul Universitar din Lausanne si de la Scoala Politehnica Federala din acest oras elvetian (EPFL) au anuntat marti descoperirea unui anticorp monoclonal capabil sa neutralizeze toate...

- Virusul numit Yezo, descoperit de cercetatorii niponi, poate fi transmis prin mușcaturile de capușe. Acesta provoaca o boala caracterizata prin febra mare, disfuncții la nivelul ficatului și reducerea nivelului trombocitelor și leucocitelor. Referindu-se la acest virus, Keita Matsuno, virusolog la…

- Dozele de ranfort ale vaccinului anti-COVID-19 si variantelor multivalente produse de Moderna sunt bine tolerate si sporesc nivelul de anticorpi impotriva tuturor variantelor de SARS-CoV-2, inclusiv cele noi, precum Beta, Gamma si Delta, potrivit EFE. Sunt principalele concluzii ale unui studiu clinic…

- Autoritațile din SUA vorbesc deja de o a doua doza in cazul vaccinului Johnson&Johnson, administrat in doza unica impotriva COVID-19. Cercetatorii companiei americane spun ca protecția oferita impotriva virusului crește de 9 ori in acest caz. Specialiștii companiei americane susțin ca doza suplimentara…

- Cercetatorii de la CSIRO au publicat un studiu care arata ca formule de vaccinuri anti-Covid au declanșat un raspuns imunitar puternic la animalele de laborator impotriva tuturor variantelor cheie ale coronavirusului și au ramas stabile la temperaturi ridicate, anunța MedicalXpress . Oamenii de știința…