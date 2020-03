Cercetătorii chinezi: Coronavirusul, o combinaţie între SARS şi HIV Cercetatorii chinezi spun ca este foarte posibil ca aparatul respirator sa sufere leziuni ireversibile chiar și in cazul pacienților vindecați. Rezultatele prezentate pana acum se bazeaza pe autopsiile bolnavilor care au contractat virusul și n-au mai putut fi salvați. Autoritațile de la noi spun ca sunt la curent cu descoperirile cercetatorilor din China. „Luam in considerare și aceasta observație, cum am luat toate observațiile care au venit de acolo. Vineri am avut o intalnire cu secretarul I și II de la Ambasada Chinei, unde am discutat situația de la danșii. Ne-au asigurat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

