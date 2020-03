Stiri pe aceeasi tema

- Oameni de stiinta canadieni au izolat agentul responsabil de coronavirus, in cadrul eforturilor pentru obtinerea unui vaccin, iar, pe de alta parte, un laborator din Germania spera sa obtina rapid un vaccin in doze...

- Oameni de stiinta canadieni au izolat agentul responsabil de coronavirus, in cadrul eforturilor pentru obtinerea unui vaccin, iar, pe de alta parte, un laborator din Germania spera sa obtina rapid un vaccin...

- Oameni de stiinta canadieni au izolat agentul responsabil de coronavirus, in cadrul eforturilor pentru obtinerea unui vaccin, iar, pe de alta parte, un laborator din Germania spera sa obtina rapid un vaccin in doze mici.Echipe de cercetatori din mai multe tari au accelerat eforturile pentru…

- Primele doze de vaccin impotriva noului tip de coronavirus urmeaza sa fie testate pe oameni, in cadrul unor studii clinice facute in China. Potrivit cercetatorilor, tratamentele pentru combaterea bolii Covid-19 sunt in lucru.

- Cercetatori din intreaga lume lucreaza in prezent la tratamente pentru combaterea bolii Covid-19, care a aparut pentru prima data in luna decembrie in China. Aproximativ 75.000 de persoane au fost infectate in China continentala (cu exceptia Hong Kong si Macao), dintre care peste 2.200 au murit. In…

- China va testa vaccinuri contra noului coronavirus in cadrul unor studii clinice care ar putea debuta la sfarsitul lunii aprilie, au anuntat autoritatile vineri. Cercetatori din intreaga lume lucreaza in prezent la tratamente pentru combaterea bolii Covid-19, care a aparut pentru prima data in luna…

- Un asistent medical care lucreaza in Germania este suspect de infectie cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 25 de ani, a ajuns in aceasta dimineata la UPU Resita, de unde a fost transferat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara.

- Cercetatorii chinezi au anuntat ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus care a provocat zeci de decese in centrul Chinei. Reusita lor reprezinta o etapa cruciala in procedura de creare a unui vaccin, informeaza duminica DPA. Xu Wenbo, directorul Institutului pentru boli virale din cadrul…